كشف استطلاع حديث للرأي، أن نحو ثلث الألمان يرون أنهم يعيشون ديموقراطية زائفة.



وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد «ديموسكوبي ألنسباخ» لقياس مؤشرات الرأي عن فهم المواطنين للديموقراطية بتكليف من إذاعة جنوب غرب ألمانيا، وافق 31% من الألمان على عبارة: «نحن نعيش في ديموقراطية زائفة، ليس للمواطنين كلمة فيها».



وبلغت نسبة من أيدوا هذه العبارة في شرق ألمانيا 45%. ورأى 28% من الذين شملهم الاستطلاع أن النظام الديموقراطي في ألمانيا بحاجة إلى «تغيير جذري».



وقيم الخبراء النتائج بأنها مؤشر على أن نحو ثلث الألمان يشككون في النظام الديموقراطي، إن لم يكونوا ينكرونه.