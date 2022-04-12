تراجع رئيس شركتي «تيسلا» و«سبايس اكس» إيلون ماسك عن فكرة الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر» التي اشترى حصة فيها الأسبوع الماضي، على ما أعلن أمس الاثنين المدير العام للشبكة الاجتماعية باراغ أغراوال، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم المنصة أمس الاثنين لفترة وجيزة بأكثر من 8% إلى أقل من 43 دولارا للسهم قبل أن يتعافى قليلا.



وكتب أغراوال في تغريدة عبر تويتر «قرر إيلون ماسك عدم الانضمام إلى مجلس إدارتنا».



وأوضح في رسالة موجهة إلى موظفي «تويتر» نشرها عبر المنصة أن «انضمام إيلون ماسك إلى مجلس الإدارة كان يفترض أن يدخل رسميا حيز التنفيذ في التاسع من أبريل، لكن إيلون أبلغنا صباح اليوم بأنه لن ينضم إلى المجلس».



وأضاف: «لطالما قدرنا ونقدر مشاركة المساهمين لدينا، سواء كانوا أعضاء في مجلسنا أم لا.. إيلون هو أكبر المساهمين لدينا وسنبقى منفتحين على مشاركته».



وكان إيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، أعلن مطلع الشهر الجاري عن استحواذه على حصة نسبتها 9.2% من رأسمال تويتر ليصبح تاليا المساهم الأكبر في الشركة.



وأوضح إيلون في الوثيقة التي بعث بها إلى هيئة مراقبة البورصة أن مشاركته «سلبية»، بما يعني أنه لا يعتزم التأثير في القرارات الاستراتيجية الكبرى في «تويتر».