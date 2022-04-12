عبدالكريم العبدالله

اعتمد وزير الصحة د.خالد السعيد، المناطق السكنية التي سيقدم مستشفى جابر الاحمد التابع لمنطقة مبارك الكبير الصحية الخدمة الصحية للمواطنين القاطنين بها وهي "جنوب السرة - مشرف - غرب مشرف - بيان - المسايل - ابوفطبرة - المسيلة - الفنيطيس- ابو الحصانية".

وجاء في القرار الذي اعتمده وزير الصحة وتنشره "الأنباء"، انه سيتم استقبال المرضى في مستشفى جابر الاحمد الصباح من خلال تحويل للعيادة الخارجية من مراكز الرعاية الاولية الاولية التابعة لمنطقة مبارك الكبير الصحية والمحددة وهي مراكز " السلام - حطين - الصديق - الزهراء - الشهداء - ابو فطيرة - المسايل - مشرف - غرب مشرف - بيان - مركز مبارك الكبير الغربي - مركز مبارك الشرقي الصحي".

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من 17 ابريل الجاري.



