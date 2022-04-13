ثقة القيادة في القوات المسلحة كبيرة.. وقيمة المؤسسة العسكرية تكمن في تجهيزها العالي

الصالح: العالم يمر بفترات صعبة مليئة بالأحداث والاضطرابات وهي بلا شك عالية الوتيرة بالخليج

نُشيد بجهود قطاع المنشآت العسكرية في استصلاح أراضٍ زراعية لضمان الأمن الغذائي

الشكر الجزيل على الدعم المتواصل لأبنائكم العسكريين في مختلف الوحدات والقطاعات



قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مساء أول من أمس يرافقه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى نادي ضباط الجيش، وكان في استقبال سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد الصالح.



وألقى ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كلمة بهذه المناسبة جاء فيها:



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.



الأخ الكريم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد الصالح، اخواني وابنائي وزملائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الدفاع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



بالإنابة عن سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالأصالة عن نفسي، يطيب لنا في هذه الليلة المباركة أن نهنئكم بشهر رمضان الفضيل، متضرعين إلى الله تعالى أن يعيده عليكم وعلى وطننا الغالي والأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.



وتأتي زيارتنا لاخواننا وابنائنا منتسبي وزارة الدفاع تأكيدا على ثقتنا بقواتنا المسلحة بكافة قطاعاتها للذود عن ثرى الوطن الطاهر والحفاظ على مقدساته، ويعد الجيش الكويتي رأس هرم هذه القوات، فهو مصنع الرجال، ومنتسبوه «حماة الوطن» وسجله حافل بالوفاء والتضحية من أجل الحفاظ على وطننا العزيز شامخا أبيا.



إخواني وأبنائي،،



تتابع القيادة السياسية باهتمام ما يقوم به الجيش الكويتي من واجبات ومهام بوفاء والتزام وتثني على جهوده في التدريبات والتمارين المشتركة على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا وما يشهده من خطط وعمليات ومن تخريج الكفاءات العسكرية والقتالية.



إن ثقة القيادة السياسية في القوات المسلحة الكويتية كبيرة، ونحن على يقين بقيامكم بواجباتكم الوطنية ومهامكم العسكرية على أكمل وجه لتظلوا لوطننا العزيز درعه الحصينة وسياجه الواقي، فاستمروا في هذا المسار الصحيح للتأكيد على أن قيمة المؤسسة العسكرية تكمن في تجهيزها العالي واستعدادها التام.



وفي هذا المقام، نشيد بجهود قطاع المنشآت العسكرية في استصلاح أراض زراعية تقع ضمن نطاق معسكراته، مقدرين الهدف من هذا المشروع والذي يتمثل في ضمان الأمن الغذائي لوحدات الجيش الكويتي، مثمنين هذه التجربة التي يمكن لجهات أخرى الاستفادة منها.



وندعو الله تعالى أن يوفقكم في أداء رسالتكم السامية وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان في كنف القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.



كما ألقى رئيس الأركان العامة للجيش كلمة فيما يلي نصها:



سيدي ممثل صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، سيدي سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الحضور الكريم.



سيدي.. أود أن أتقدم لسموكم بخالص الشكر والتقدير والثناء على تشريفكم لنا في هذه المناسبة الكريمة التي لمسنا خلالها بلا شك أنقى مشاعر الأبوة والمحبة التي جسدت لنا مدى اهتمامكم ومحبتكم لأبنائكم المخلصين منتسبي الجيش الباسل مما زادنا فخرا وعزة وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني وأبنائي منتسبي الجيش والهيئة الإدارية والمالية أتقدم لسموكم وللحضور الكريم ولشعب الكويت كافة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاننا الله على صيامه وقيامه سائلين الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



سيدي.. نحن على يقين بأن سموكم على علم ودراية تامة بأن العالم بأقاليمه المختلفة يمر بفترات صعبة مليئة بالأحداث والاضطرابات والتهديدات على جميع المستويات وهي بلا شك عالية الوتيرة على منطقة الخليج العربي بشكل خاص لكننا على ثقة تامة بأنه من خلال قرارات صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة ومبادرات سموكم الحكيمة والمعهودة دائما ما تؤكد لنا حرصكم على تحقيق الأمن لوطننا الحبيب وسلامة شعبه وأراضيه.



سيدي.. أؤكد لسموكم بكل فخر واعتزاز بأن أبناءكم في الجيش عاهدوكم وعاهدوا أنفسهم أمام الله على أن يكونوا على أتم الاستعداد لحماية وطنهم وهم كما عهدتموهم سور الوطن الحصين والسيف الرادع لكل من تسول له نفسه بأن يخل أو يزعزع أمن الوطن لتبقى الكويت دار أمن وأمان وسلام بإذن الله وأتقدم لسموكم بالشكر الجزيل على ما تقدمونه من دعم متواصل لأبنائكم العسكريين في جميع الوحدات والقطاعات العسكرية وتوجيهاتكم بإقرار العلاوات المستحقة لمنتسبي الجيش الكويتي والجهات العسكرية الأخرى والتي كان لها أثر طيب في نفوس أبنائكم منتسبي تلك الجهات.



ختاما، أتوجه لله العلي القدير بالدعاء والسؤال بأن يعيد علينا وعليكم وعلى أمتنا الإسلامية شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات، سائلا المولى عز وجل أن يديم على وطننا الحبيب نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الأمير والقائد الأعلى للقوات المسلحة وبمؤازرة سموكم الأمين، حفظكما الله ورعاكما.



وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير هدية تذكارية بالمناسبة.



وتفضل ممثل صاحب السمو بالتوقيع على سجل الشرف، ورافق ممثل صاحب السمو في هذه الزيارة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف وكبار المسؤولين بالدولة.



«يا مجري الهبايب»



ألقى النقيب ضاري مشعل البوقان قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور، فيما يلي نصها:

النقيب ضاري البوقان

لا اله إلا انت.. يا مجري الهبايب



قاسم الأرزاق لناس بعددها



من لدنك الخير وكبار الوهايب



نعمتك نثني عليها ونحمدها



بعد ذكر الله بلا ريب وشوايب



القصيدة في بدايتها.. بعدها



دام عز كويتنا.. والشك غايب



تحت ظل أميرها وولي عهدها



شيخنا نواف.. فكاك النشايب



الكويت بحكمه تعيش برغدها



سيد السادات عساف النوايب



كل ما جات النوايب في وعدها



حكمته تملى نطاقات الرحايب



ورحمته مثل الهماليل وبردها



بعدها يا مرحبا بعطب الضرايب



والتهاني والتحايا..نعتمدها



سيدي مشعل مجري كل هايب



والهقاوي فيك.. تبشر في سعدها



طبت والشعب الكويتي معك طايب



ومن زرع بذره مع الوقت يحصدها



دورك الملموس ترويض الصعايب



عندك حلول العقد واللي عقدها



نظرتك من فوق هامات السحايب



عانق العليا وخامسها بيدها



واضرب بكفك على روس المصايب



قبل تستفحل وتطلع من مهدها



ندري انك دايما مقدي وصايب



والعزايم للوطن مرهي جهدها



تحت اوامرك السرايا والكتايب



وين ما ودك تحزمها وقدها



العدا.. لا دقت طبول الحرايب



مالها الا اللي.. يذوقها نكدها



الولد بالسلم عقله عقل شايب



وبالشدايد يسبق الشايب ولدها



لك رياجيل يسووون العجايب



ترخص الأرواح في واجب بلدها