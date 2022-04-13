بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني. كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت الجانب الشرقي من أواسط وجنوب البلاد والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت الجانب الشرقي من أواسط وجنوب البلاد، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.



كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



هذا، واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.