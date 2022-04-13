نتطلع إلى الارتقاء بالمنظومة الأمنية وندعم كل جهد يهدف إلى اجتياز التحديات بدرجة عالية من الاحترافية في مواجهة المشكلات المجتمعية

نشيد بكل خطوة جادة تسهم في إرساء المنظومة الأمنية وندعمكم في اتخاذ إجراءات تصحيحية نحو هيكلة مؤسستكم

البرجس: تطبيق القانون دون تفرقة وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن

بذل الجهود من أجل محاربة أي ظواهر سلبية أو مخالفات قانونية تُعرّض حياة المواطنين والمقيمين للخطر من خلال وضع نقاط تفتيش والانتشار الأمني في المحافظات



قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يرافقه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية، حيث كان في استقبال سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.



وقد ألقى ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كلمة بهذه المناسبة، هذا نصها:



في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، يسعدنا بالإنابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالأصالة عن نفسي أن نتبادل وإخواننا وأبناؤنا في وزارة الداخلية التهاني بالشهر الفضيل، داعين الله تعالى أن يوفقهم في أداء رسالتهم الوطنية.



وانطلاقاً من تقدير صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله ورعاه) للدور المنوط بمنتسبي وزارة الداخلية وتقديرنا لهم، تأتي زيارتنا للإشادة بجهودهم المقدرة والشد على أياديهم لبذل مزيد من الجهود للحفاظ على أمن وطننا العزيز واستقراره والقيام بمسؤولياتهم الجسام في حماية الوطن والمواطن ومن يعيش على أرضه الطيبة، فهم ركيزة المنظومة الأمنية والواجهة المباشرة لتطبيق القانون وفرض هيبته ونشر الأمن والأمان في ربوع وطننا العزيز.



إخواني وأبنائي،،



نشكركم على جهودكم المشهودة في تحقيق الأمن في أرجاء الوطن، فأنتم «صمام الأمن والأمان» وبجهودكم تحقق البلاد التنمية والرخاء.



وفي هذا الصدد، فإننا نتطلع إلى الارتقاء بالمنظومة الأمنية في البلاد، حيث إن أمامكم تحديات نتابعها وندعم كل جهد يهدف إلى اجتيازها بدرجة عالية من الاحترافية في مواجهة المشكلات المجتمعية التي يواجهها منتسبو وزارة الداخلية مثل الجرائم والمخدرات.. وغيرها من المشكلات والآفات التي يجب تطهير المجتمع منها.



إخواني وأبنائي،،



ونحن إذ ندرك هذه التحديات فإننا لنشيد بكل خطوة جادة تسهم في إرساء المنظومة الأمنية في البلاد وندعمكم في اتخاذ إجراءات تصحيحية نحو هيكلة مؤسستكم الأمنية، فأنتم في مرحلة مهمة من مراحل الإصلاح المؤسسي الذي بدأ بالتقييم ووضع منظومة إدارية تجمع بين العسكريين والمدنيين وسيساعدكم في ذلك ما تتميز به وزارة الداخلية من وجود أجهزة متخصصة في التدريب والتوعية، مؤكدين ثقة القيادة السياسية المطلقة فيكم وفي إجراءاتكم المنشودة.



وختاما، فإننا ندعو الله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء ويديم عليه الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.



كما ألقى وكيل وزارة الداخلية كلمة بهذه المناسبة هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل رمضان على غيره من الأوقات والأزمنة فأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.



ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد،



سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد،



الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،



بداية، يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة منتسبي وزارة الداخلية أن أعرب لسموكم عن بالغ سعادتنا بهذه الزيارة الكريمة التي يستلهم منها منتسبو المؤسسة الأمنية ما يعينهم على بذل كل ما في وسعهم من تضحية وفداء لوطننا العزيز.



إن تعزيز دعائم الأمن والاستقرار يتمثل في تطبيق القانون دون تفرقة على حد سواء وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير أو إهمال.



لقد اعتمدنا استراتيجية أمنية شاملة تعتمد على المنظومة الأمنية المتكاملة التي تهدف إلى بسط مظلة الأمن في ربوع البلاد ومن خلال الحرص على تطبيق صحيح القانون وفرض هيبته.



وأكدنا دائما على الاستمرار في بذل كافة الجهود من أجل محاربة أي ظواهر سلبية أو مخالفات قانونية تعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر من خلال وضع نقاط تفتيش والانتشار الأمني وتسيير الدوريات لتأمين عموم المناطق في المحافظات الست وتنسيق التعاون بين القطاعات الأمنية الميدانية لتحقيق الأهداف المرجوة.



وشددنا على ضرورة العمل بفكر أمني متجدد وبروح الفريق الواحد والتواجد الميداني والحرص على تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة وإتقان.



ولم يكن بعيدا عن اهتمامنا محاربة آفة المخدرات ومحاولة القضاء عليها وتجفيف منابعها، فقمنا بتسخير كافة الإمكانيات والوسائل لتعزيز سبل المكافحة والوقاية وتفعيلا للدور الوقائي لأفراد المجتمع وخاصة الشباب منهم، فنظمنا حملات أمنية واسعة ومكثفة على تجار تلك السموم ومتعاطيها فضلا عن الحملات التوعوية والتي يتم من خلالها إبراز مخاطر تعاطي المخدرات وترويجها ووقايتهم من آثارها المدمرة على النفس والمجتمع.



وفي ظل الاستراتيجية المعتمدة داخل المؤسسة الأمنية الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للإخوة المواطنين والمقيمين جعلنا نصب أعيننا مواكبة التطور الهائل والسريع لشبكة المعلومات والاستفادة قدر المستطاع مما توصلت إليه التقنية المعاصرة لتسهيل الخدمات المقدمة من قبل الوزارة من خلال إنشاء وتفعيل المواقع الخاصة بالوزارة في إطار رقابي بحت، حيث تم في هذا السياق إنجاز ما يقرب من أربعة ملايين وخمسمائة ألف معاملة.



وكل ذلك تحت رعاية ودعم وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول المتقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد.



سيدي حفظكم الله،



في الختام، إننا في وزارة الداخلية على دروب الأمن سائرون مستمرون في بذل ما بوسعنا من جهود مجددين للكويت أميرا وولي عهد وحكومة وشعبا الولاء، واضعين الكويت وكل من يقيم على أرضها نصب أعيننا.



وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد، هدية تذكارية بهذه المناسبة.



وقد تفضل ممثل سمو الأمير، سمو ولي العهد، بالتوقيع على سجل الشرف.



هذا، وقد رافق ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في هذه الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



ياليل ما يسريك

ألقى المقدم يوسف محمد العتيبي قصيدة شعرية هذا نصها:

المقدم يوسف محمد العتيبي

ياليل ما يسريك مرتاح الضمير



لا واعذابي كل ما الطاري طرا



أحيان احس اني مقيد وسط بير



واحيان احس اني على قمة كرا



غارت على صدري كما الخيل المغير



ما جاتني من سوق بيع ومشترا



مشاعري يسوقها سلك الحرير



وتجيب جزلات البيوت الندرا



في خاطري وقفة من الوقت الأخير



لا من رجعت بذكرياتي لي ورا



مرحوم يا امير ما هو بأيات امير



صباح الأحمد شيخنا عز وذرا



ريف اليتامى والارامل والفقير



عساه في جنان ونبات مخضرا



واليوم حنا بخير والدولة بخير



ما للعدو غير الغبينة والزرا



في ظل شيخ العفو قايدنا الكبير



نواف الأحمد والمواقف تذكرا



معروف بالحكمة وبالراي المنير



واللي درا يعلم اللي ما درا



يوم ان حال الشعب في وضع خطير



وكان اختلاف الرأي بدماهم سرا



وقف أبو فيصل بموقفه الشهير



لم الشمل والشعب فيه استبشرا



وجنبه ولي العهد يا نعم الشوير



يا مرحبا مليون والنار تعرا



ما للكبار الا انت فالوقت العسير



عضيد اخوك ومحزمه مهما جرا



يا سيدي مشعل ليا صاح النذير



في الحزم حازم ما تبي شور شورا



مع اخوانك دايم تحث المسير



اخوان مريم للنواميس سفرا



سياستك تجبر بها العظم الكسير



والمعضلات تحلها بلا شوشرا



العهد عهد اصلاح وابشر يا بشير



والضعف اشد من الخيانة واعبرا



الوضع في العالم رحاة تستدير



دارت على الأوطان واخذتهم سرا



وهذا الوطن ماهو بمجهول المصير



ما نرخصه أو نامن لغدر غدرا



التضحية طبع الكبير مع الصغير



عند الكويتيين رجال ومرا



عن ملحمة بيت القرين أخذ الكثير



وعن تضحيات القصر الأحمر لو ترا



يبقى وطنا درة الأوطان غير



ونذود عنه لين ندفن في الثرا



يا بوطلال أقول بالصوت الجهير



حنا معك وابشر بمردود البرا



حنا رجال الأمن والسيف الشطير



عدونا يبطي وجرحه ما برا



انواجه الارهاب والشر الشرير



ونكشف حسابات الفتن والافترا



الله يديم الأمن الخير الوفير



ويحمي وطنا من الزمان الأغبرا





