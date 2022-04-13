القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



مسلسل حراس المرمى المصريين كبير وممتد على مدار التاريخ، وهو مسلسل يشتمل على أسماء عديدة من المتميزين، وعلى رأسهم عصام الحضري الملقب بـ«السد العالي» الذي يعتبر أحد رموز النادي الأهلي، رغم قصة هروبه التي أغضبت جماهير «المارد الأحمر»، ثم عودته إلى مصر، ليلعب خارج القلعة الحمراء لعدة أندية منها الزمالك والإسماعيلي، وصولا للعب بكأس العالم 2018 بعمر تجاوز الـ45 عاما، وهو الآن مدرب حراس مرمى منتخب مصر ضمن الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش.



ولا يختلف اثنان على تميز الحضري كحارس مرمى استثنائي في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، إلا انه يمتاز بجانب انساني بالغ الأهمية، وهو اهتمامه الشديد باسرته، وتأكيد هذا الاهتمام أكثر من مرة في وسائل الإعلام المختلفة، وهذا ما يعطيه محبة أكبر بين جماهير الكرة المصرية، ويقول الحضري: «احب أن تعرف الناس أن أسرتي صاحبة فضل في نجاح مسيرتي، خاصة زوجتي صابرين التي كانت ترعى الأسرة وحدها في الوقت الذي كنت مشغولا فيه بمعسكراتي وتدريباتي ورحلاتي».



ويضيف: «أسعد الأوقات اقضيها مع أسرتي، واعطيهم الآن بعض الوقت بعد سنوات الابتعاد الطويلة عندما كنت لاعبا، ورغم انشغالي حاليا ضمن جهاز المنتخب الوطني، إلا إنني احرص على التواجد بين أسرتي خاصة في أيام الشهر الفضيل».



وتسجل بطاقة عصام الحضري اسمه بالكامل عصام الدين كمال توفيق الحضري (ولد في 15 يناير عام 1973)، وقد حصد 38 لقبا و6 إنجازات على المستوى الشخصي، فلم يسبقه حارس مرمى من قبل في تحقيق ذلك. ويعد أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 159 مباراة، وهو أكبر لاعب سنا شارك في مباراة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية وذلك في يونيو 2018، كما تم اختياره ضمن قائمة «الفراعنة» في مونديال 2018 في روسيا ليكون أكبر حارس تم اختياره لقائمة في تاريخ بطولات كأس العالم، وقد لعب لأندية: الأهلي، سيون السويسري، الاسماعيلي، الزمالك، المريخ السوداني، الاتحاد السكندري، وادي دجلة والتعاون السعودي، قبل أن يختتم مسيرته في نادي النجوم.