القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



صرحت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بأن لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب قد وافقت على الاقتراح برغبة المقدم منها بشأن تفعيل الخدمة السريعة لاستخراج جوازات السفر وكل المستندات الرسمية بالقنصليات المصرية بالخارج.



وأكملت حلاوة أنها قد تقدمت باقتراح برغبة وتمت مناقشته والموافقة عليه من قبل لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب بشأن سرعة إنهاء مصالح المواطنين في الخارج بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، حيث ان المصريين في الخارج يعانون من التأخر الشديد في تسلم مستنداتهم من القنصليات مما يؤثر سلبا عليهم، وان هذه التأخيرات تؤدي الى خسارة البعض لوظائفهم.



وأردفت: ان هذه التأخيرات تؤدي الى إغلاق الحسابات البنكية للبعض، ودفع غرامات كبيرة لدول الإقامة، وتعرض الأسر الى مشاكل في السكن والمدارس والعلاج.



وأضافت حلاوة أنه تمت الموافقة على تفعيل خدمة سريعة لاستخراج جوازات السفر وكل المستندات الرسمية بالقنصليات المصرية بالخارج. وأوصت اللجنة بإدراج تنفيذ هذا الاقتراح بالخطة المالية لعام 2022/2023، وإحالته الى الحكومة لاتخاذ ما يلزم للتنفيذ.