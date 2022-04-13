القاهرة ـ ناهد إمام



أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط أن فوز مصر بجائزة «IJ global» الدولية عن أول ميناء جاف بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمدينة السادس من أكتوبر، باعتباره أفضل مشروع نقل بنظام «P.P.P» بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، يعد شهادة ثقة عالمية تعكس تقديرا دوليا للقدرات المصرية في طرح وتنفيذ مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وفقا لأحدث المعايير والممارسات والخبرات الدولية، على نحو يدفعنا لاستكمال مسيرتنا التنموية من خلال التوسع في مشروعات «P.P.P»، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الذي يعد الأول من نوعه في مصر ستدخل الخدمة خلال هذا العام.



وقال الوزير ـ في بيان ـ إن تحالفا مصريا - ألمانيا يتولى تنفيذ وإدارة وتشغيل أول ميناء جاف بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يخدم المنطقة الصناعية، بقيمة تمويلية نحو 30 مليون دولار تم ضخها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» للمرحلة الأولى من المشروع، موضحا أن التوسع في إنشاء الموانئ الجافة يعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، على نحو يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، ومنع تكدس الحاويات، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.



الى ذلك، تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرا حول آخر مستجدات تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».



وشدد شعراوي، في بيان، على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في طريقها لتنفيذ كل الخدمات المطلوبة لأبنائنا في قرى الريف المصري، لافتا إلى أن الوزارة خاطبت المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» للسير في إجراءات وضع الخطط بناء على قرار مجلس الوزراء للمراكز والقرى المستهدفة والتي قد يصل عدد سكانها لأكثر من 18 مليون مواطن بالريف في قرابة 1500 قرية جديدة.



واستعرض شعراوي بعض مشروعات الإدارة المحلية وجهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية ومن بينها مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء والتي تبلغ نحو 523 مشروعا، مشيرا إلى أن المشروعات المخططة تتضمن إنشاء 182 سوقا و163 نقطة إطفاء و140 موقف سيارات بالإضافة إلى 2 مرسى عبارات بمحافظة قنا بمركز الوقف بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه وذلك في 20 محافظة.