القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان ـ أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان.



وشددت على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية بمختلف المناطق بكافة محافظات الجمهورية على مدار شهور العام بما فيها شهر رمضان، حيث نجحت الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاجها بما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب تحقيق احتياطي من الطاقة الكهربائية يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية، دون الحاجة لقطع التيار أو تخفيف الأحمال الكهربائية، وأشارت إلى توافر فرق طوارئ للتعامل على مدار الساعة مع أي أعطال أو مشكلات طارئة.



وفي سياق متصل، تم توفير العديد من الآليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال شهر رمضان، والتي يتمثل أبرزها في الخط الساخن «121» المتاح قبل وبعد الإفطار وعلى مدار ساعات اليوم، لاستقبال شكاوى الفواتير والأعطال والاستفسارات والإبلاغ عن سرقات التيار الكهربي وأعمدة الإنارة، إلى جانب آلية استقبال البلاغات والشكاوى عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي يتم تطويرها بشكل مستمر، ويتم من خلالها الإبلاغ عن قراءات العدادات والإبلاغ عن انقطاعات التيار الكهربائي.