لقي 42 شخصا على الأقل مصرعهم في وسط وجنوب الفلبين، حيث تسببت العاصفة الاستوائية ميجي بفيضانات وانزلاقات تربة، وفق آخر حصيلة أعلنتها أمس الثلاثاء السلطات التي علقت البحث عن مفقودين مساء.



وبسبب الطين والمطر أمضى رجال الإنقاذ اليوم في البحث بأيد عارية أحيانا، عن ناجين في قرى جبلية غارقة في الوحل.



وأكدت المسؤولة المحلية ماريسا ميغيل كانو، أن عمليات البحث عن مفقودين في محيط منطقة بايباي الأكثر تضررا في مقاطعة ليتي الجنوبية، توقفت في وقت مبكر مساء، إذ كان من «الخطير جدا» متابعتها في الظلام.



ولقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم في قرى حول بايباي، وفقد 26 شخصا وجرح نحو مائة آخرين حسب السلطات المحلية.



وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن ثلاثة أشخاص قتلوا أيضا في إقليم نيغروس أورينتال وثلاثة آخرين في جزيرة مينداناو الجنوبية. وفر أكثر من 17 ألف شخص من منازلهم.



ولم يبق من قرية بونغا القريبة من بايباي سوى عدد قليل من الأسطح الظاهرة فوق الوحل الذي تدفق من تل مزروع بأشجار جوز الهند.