أكد متحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، الاثنين، أن دوقة ساسكس البريطانية ستنضم إلى زوجها في ألعاب إنفيكتوس التي تبدأ في هولندا نهاية هذا الأسبوع، حسبما افادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». وقالت الوكالة إن المسابقة الدولية ستقام في لاهاي في الفترة من 16 إلى 22 أبريل الجاري بعد تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا. وأسس هاري الألعاب للمساعدة في إعادة تأهيل الأفراد العسكريين المصابين أو المرضى والمحاربين القدماء من جميع أنحاء العالم، من خلال منحهم فرصة التحدي المتمثل في التنافس في الأحداث الرياضية المماثلة للألعاب البارالمبية. ومساء الاثنين، أكد متحدث باسم الدوق والدوقة أن ميغان ستنضم إلى هاري في تلك الألعاب في لاهاي خلال الأيام القليلة المقبلة.