أعلنت نجمة البوب الأميركية بريتني سپيرز (40 عاما) الاثنين، أنها حامل بطفلها الثالث بعد خمسة أشهر على رفع الوصاية التي كانت معطاة لوالدها عليها بسبب معاناتها اضطرابات نفسية. وكتبت النجمة التي حققت نجومية واسعة في سن المراهقة مع أغنيات ضاربة كثيرة قبل أكثر من عقدين كان أولها «بايبي وان مور تايم» سنة 1998 عبر حسابها في انستغرام «أجريت اختبار حمل... وأنا أنتظر مولودا». وكانت محكمة في لوس أنجليس قررت في 12 نوفمبر أن تعيد للمغنية صلاحية اتخاذ القرارات بشأن حياتها من خلال رفع الوصاية التي كانت معطاة لوالدها جايمي سپيرز عليها.