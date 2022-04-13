استدعت إيران القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية امس للاحتجاج على أعمال عنف استهدفت قنصليتها في هرات امس الأول، وأعلنت إغلاق بعثاتها الديبلوماسية في أفغانستان حتى إشعار آخر.



وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن عشرات الأفغان احتجوا مرددين شعارات من بينها «الموت لإيران» أمام القنصلية الإيرانية في هرات غرب أفغانستان. كما أحرقوا العلم الإيراني وحطموا كاميرات مراقبة في المبنى ورشقوه بالحجارة.



وجاءت الاحتجاجات بعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع تظهر رجالا قيل إنهم حرس حدود إيرانيون وحشودا من الإيرانيين يضربون لاجئين من أفغانستان.



وبحسب بيان نشر امس على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية، استهدف متظاهرون السفارة الإيرانية في كابول أيضا.



وأضاف البيان أن الوزارة «استدعت القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية في طهران للاحتجاج بشدة على الهجمات ضد السفارة الإيرانية في كابول والقنصلية العامة في هرات».



وأوضحت الوزارة أن السفارة الإيرانية وأقسامها القنصلية «أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر من أجل الحصول على ضمانات تكفل سلامتها».