لا تتضاعف



هل الذنوب في رمضان مضاعفة في السيئات؟



٭ الذنوب لا تضاعف، لكنها تعظم في الحجم؛ إما بسبب شرف الزمان مثل (رمضان) او المكان مثل (مكة).



بعض الصائمين لا يلاحظ عليهم اي تغير في سلوكهم أثناء الصيام.. ما نتيجة هذا؟



٭ المؤسف ان بعض الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم، فهم على العادة في تكرار الواجبات وفعل المحرمات! ولا تشعر ان عليهم وقار الصوم، وربما عند المعادلة ترجح السلوكيات الخاطئة على أجر الصوم؛ فيضيع ثوابهم.



بركة الشهر



لماذا يقل الفساد في رمضان؟



يقل الفساد لأمور؛ منها زيادة البركة في هذا الشهر، وايضا لتقييد الشياطين فيه.



المعاصي في رمضان



بعض الناس يستمر على معاصيه حتى في رمضان، كيف هذا مع تقييد الشياطين؟ وما الدليل على تقييد الشياطين في رمضان؟



٭ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، صفدت الشياطين ومردة الجن». رواه الترمذي.