يقدم د.عادل المطيرات عدة نصائح للصائمات فقط فيقول: احرصي اختي المسلمة على وقتك ان كان لديك فراغ من الوقت، يقول الله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا - الإسراء: 36) وعليك باستغلال هذا الشهر المبارك بطاعة الله تعالى والحرص على أذكار الصباح والمساء كما قال تعالى: (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات) وأيضا سماع تسجيلات القرآن والمحاضرات والفتاوى وقراءة الكتب الإسلامية والمجلات الإسلامية بدلا من المجلات التي لا فائدة منها ورؤية الفضائيات والمسلسلات التي تجرح الصيام وتنقص الأجر.



حسن الخلق



واحرصي حفظك الله ورعاك - على حسن الخلق واحذري السب والشتم او اللعن وكوني قدوة لأهلك وأبنائك وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصائم: «فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم» واعلمي ان الصيام من اسباب الاستجابة فلا تدعي على احد من ابنائك او اخواتك او اخوانك.



وزاد: احذري اختي المسلمة من كثرة الخروج إلى الاسواق متبرجة في ليالي رمضان خصوصا العشر الأواخر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها.



واعلمي ان ليالي رمضان ليالي اجتهاد في العبادات والطاعات والقيام والدعاء وليست ليالي مرح وسهر وحفلات وضياع للأوقات في الاسواق والأماكن العامة، فلا تخرجي للأسواق الا على قدر الحاجة، ولا تضيعي وقتك فيما لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، فإن خرجت فكوني مستترة غير متعطرة ولا متجملة.



ويتساءل د.المطيرات: لماذا لا تستجيبين لأمر ربك جلّ وعلا وتلبسين الحجاب وتغطين شعرك وجسدك وتتسترين بالحجاب حتى تفوزي بالجنة، وبرضا الله تعالى.



وأضاف، واعلمي ان لكل أمة اجل وقد يكون رمضان هذا آخر رمضان لك هذه السنة، فالأعمار بيد الله تعالى وإنها لفرصة ثمينة ان تكون هذه الاستجابة والتوبة والإنابة والمغفرة في شهر رمضان المبارك.



حكم وفوائد



وقال د.المطيرات: اختي المسلمة لشهر رمضان حكم وفوائد كثيرة منها التربية على تحمل الجوع والعطش والشعور بحال الفقراء وتطهير النفوس وتهذيب الاخلاق، فاحذري من الاسراف في الطعام والتفنن في المآكل والمشارب فوق الحاجة مما يستدعي رميها في سلة المهملات ويضيع الوقت وينتهي رمضان ولم تختمي القرآن ولم تستغليه الاستغلال الامثل.



وعليك ان تساهمي في احد مشاريع الخير عن طريق الجمعيات واللجان الخيرية في مساعدة الفقراء والمحتاجين او كفالة الايتام، وعودي يدك على الانفاق في سبيل الله وتذكري كم تنفقين من الاموال على الساعات الثمينة والاحذية والذهب والملابس الثمينة، وتذكري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون في رمضان ولو ان تتصدقي بشيء من حُليك كما كان سلفك من الصحابيات رضي الله عنهن لتجدي ذخرها في الآخرة.



وزاد: اختي المسلمة احرصي على بر الوالدين وزيارة الاقارب وصلة الارحام واستغليها بالنصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحذري الغيبة والنميمة.



واحرصي على طاعة زوجك والقيام بحاجاته وتحقيقها وتجنبي الخلاف معه، واحرصي على القيام بشؤون البيت كاملة غير منقوصة، وحذار ان تتساهلي وتقصري في عمل من اعمال المنزل، فأنت سيدة البيت وراعية ومسؤولة واحرصي - ثبتني الله وإياك على طاعته - على تربية ابنائك التربية الاسلامية والحرص على ما ينفع الاولاد ويهذب اخلاقهم ويعودهم على الكلمة الطيبة والقول والعمل الحسن والصالح وحببي لهم الخير وحثيهم على الصدق والالتزام بالوعد وعدم ايذاء الجيران او الآخرين، وأرضعيهم التوحيد والعقيدة منذ الصغر ليشبوا على اخلاق التوحيد والإسلام ولا تكوني ممن يهتم بأكل ومشرب اولادها على حساب اخلاقهم وتربيتهم، وفقك الله لما يحب ويرضى.