كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية محافظة الفروانية بإصدار 1151 رخصة لمحلات بناء على النظام الإلكتروني الجديد خلال الفترة من 1/3/2022 حتى 31/3/2022.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية المحافظة م.جهاد الفريح أن الإدارة قامت بالتعامل مع إصدار 870 رخصة لمحلات إلى جانب إصدار 281 رخصة بالنظام الإلكتروني الجديد.



من جهة أخرى، في إطار الجهود المتواصلة لتطبيق القوانين واللوائح البلدية، والحفــاظ على المظاهــر الجماليــة في مختلـــــف المناطــق، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيـــة وخاصة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، قام الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الفروانية بجولة ميدانية على المجمعات التجارية بمنطقة الفروانية أول من أمس أسفرت عن تحرير 7 مخالفات إعلان تنوعت ما بين إضافة إعلان وعدم تجديد رخصة الاعلان واستغلال مساحات.