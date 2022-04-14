أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي تعميما بشأن ضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.



وقال المنفوحي انه بناء على مقتضيات مصلحة العمل وسرعة إتمام إجراءات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة وفقا لما جاء بقرار الخدمة المدنية 2 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط استحقاق وصرف البدل النقدي وتنفيذا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية على الموظف الذي يرغب في صرف البدل النقدي من رصيد الاجازات والوحدة الإدارية اتباع الإجراءات التالية:



أولا: يقوم الموظف بتعبئة النموذج المعد لهذا الغـــرض والتوقيع عليه مع اعتماد المسئـــول المباشــر.



ثانيا: على كل وحدة إدارية إرسال طلبات الراغبين في صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات ومخاطبة إدارة شؤون الموظفين من خلال التراسل الالكتروني، وتلتزم أقسام الدعم المالي والإداري بأفرع البلدية بالمحافظات تعبئة البيانات المخصصة لها بالنموذج المرفق مع التدقيق على البيانات وإرفاق صورة من كرت الاجازات، على أن يتوافق ما هـــو وارد بالنظم المتكاملة مع ما هـــو مسجل بالنموذج ويتحمــــل الموظف المسئولية عن صحة البيانات.



ثالثا: على إدارة شؤون الموظفين استقبال الكتب من الوحدات الإدارية بالتراسل الالكتروني، وتقوم ابتداء بمراجعة إدارة الشؤون المالية لبيان عما إذا كان قد سبق أو لم يسبق للموظف صرف البدل النقدي ومن ثم فرز النماذج وتحويلها إلى الاقسام المختصة تباعا لتعبئة النموذج وفق اختصاص كل قسم مع اعتماده من الموظف المختص ومن ثم إعداد قرار إداري مرفق به النموذج والسيرة الذاتية، ويتم التأكد من استيفاء الطلبات لضوابط الاستحقاق الـــواردة بالقرار.



رابعا: على قطاع التطوير والتدريب إضافة النموذج على الموقع الالكتروني ونوجه المعنيين بضرورة تنفيذ ما جاء بالتعميم كلا فيما يخصه، علما بأنه لن يتم استقبال أي نماذج ما لم تكن من خلال التراسل الالكتروني صادرة عن الوحدة الإدارية التابع لها الموظف.