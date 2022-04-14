التسجيل يستمر حتى 23 أبريل الجاري والاقتراع يوم السبت 21 مايو



بداح العنزي



تأكيداً لما نشرته «الأنباء» 16 مارس الماضي تباشر ادارة الانتخابات في وزارة الداخلية صباح اليوم استقبال المرشحين لانتخابــات المجلــــس البلدي الجديــــد 2022 ولمـــدة عشرة ايام حتى 23 الجاري، وذلك بعـــد نشر مرسوم الدعوة للانتخابات امس في الجريـــدة الرسمية، حيث ستـقـــام الانتخابات يوم السبت 21 مايـــو الجــــاري.



وتجدر الإشارة إلى أن اعداد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات بدوائر «البلدي» العشرة يبلغ 602156 ناخبا وناخبة.



وتحتل الدائرة العاشرة الصباحية المرتبة الأولى في اعداد الناخبين حيث تبلغ 94614 فيما جاءت اعداد الناخبين في بقية الدوائر على النحو التالي:



٭ الدائرة الأولى (الشرق) 17820.



٭ الدائرة الثانية (ضاحية عبدالله السالم) 26951.



٭ الدائرة الثالثة (الفيحاء) 33785.



٭ الدائرة الرابعة (حولي) 83018.



٭ الدائرة الخامسة (السالمية) 39588.



٭ الدائرة السادسة (ابرق خيطان) 60150.



٭ الدائرة السابعة (العميرية) 69259.



٭ الدائرة الثامنة (الصليبخات) 94081.



٭ الدائرة التاسعة (الأحمدي) 82890.



وتشهد هذه الانتخابات مشاركة 3 أعضاء من المجلس البلدي الحالي وهم د. حسن كمال، عبدالله المحري، فهيد المويزري إضافة إلى ان بعض الدوائر اصبحت واضحـــة وشبه محسومة خاصة بعد تزكية بعض القبائـــل لمرشحيهــــا.



من جانب آخر، حددت وزارة الداخلية شروط الترشح للانتخابات والتي تتضمن التالي:



1 ـ أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.



2 ـ أن يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب.



3 ـ ألا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.



4 ـ أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.



5 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانـــة مـــــا لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم مــــن الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمــــة المســــاس بالذات الإلهية والأنبياء والــــذات الأميرية.



الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:



1 ـ يتقدم طالب الترشيح الى ادارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك اثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية والبطاقة المدنية الاصلية وعدد (2) صورة شخصيـــة.



2 ـ يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.



3 ـ يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، وقدره خمسون دينارا عن طريق الكي نت (kent) أو نقدا ويحصل على ايصال بالسداد.



4 ـ يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابيـــة التي يريد ترشيـــــح نفسه فيها ليقدم الطلب اليه وإن لم يتقــدم للمخفـــر يعتبر ترشيحه ملغى.



التنازل عن الترشيح



للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة المرشح بها، وذلك في موعد اقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة ايام على الاقل.



إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات الآتية:



1 ـ متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.



2 ـ الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح انفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.



3 ـ رؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضاؤهم أو اقرباؤهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.



فعليه يجب مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة 3/13 من القانون رقم 35 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.



خامسا: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه ان يقـــدم مــــا يثبــــت انتهاء خدمتــــه العسكرية عند تقديم طلب الترشيــــح.