عبدالكريم العبدالله



أوقفت وزارة الصحة خدمة فحص PCR للطلبة في المراكز الصحية، حيث كان آخر يوم عمل لها في 12 مركز صحي موزعة على جميع مناطق البلاد نهاية الأسبوع الماضي.



وأبلغت وزارة الصحة الفرق التي تعمل على إجراء مسحات PCR للطلبة في تلك المراكز على انتهاء عملهم وعودة الجميع الى عمله الطبيعي.



يأتي هذا الإجراء تزامنا مع انحسار الوباء وقرار وزارة التربية بإلغاء شرط فحص الـ PCR لدخول الطلبة المدارس.



وكانت وزارة الصحة توفر خدمة إجراء فحص الـ PCR في 12 مركزا صحيا، وهي: مركز سعد العبدالله ـ الواحة ـ متعب الشلاحي ـ العارضية الشمالي ـ صباح الأحمد A ـ العدان التخصصي ـ بيان ـ الزلزلة ـ أبوحليفة ـ الشويخ السكني ـ الزهراء ـ القرين.