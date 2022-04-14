الجليبي: فخورون بثقة العملاء الكبيرة بمنتجات «بوتيكات» المتنوعة وعروضات جديدة ترضي جميع الأذواق

الشركة تهدف إلى مضاعفة مبيعاتها 5 مرات خلال 5 سنوات مقبلة

نتعامل مع أكثر من 2000 مورد ونطمح إلى زيادة عددهم باستمرار



آلاء خليفة



وسط أجواء حافلة بالود والترحاب والتهاني المتبادلة بحلول شهر رمضان الكريم، أقامت شركة «بوتيكات» غبقتها السنوية بحضور حشد كبير من شركائها وعملائها ومورديها في السوق المحلي.



وقال الشريك المؤسس في الشركة عبدالوهاب العيسى: إن بداية «بوتيكات» قبل 7 سنوات كانت مليئة بالتحديات التي استطاعت الشركة مواجهتها بثبات والتفوق عليها بنجاح منقطع النظير، في ظل الخطة الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها الإدارة التنفيذية وعمل فريق عمل الشركة على تنفيذها بحذافيرها، مفيدا بأن «بوتيكات» انطلقت إلى العالمية من بوابة السعودية، التي تعتبر من أهم الأسواق في المنطقة.



وأضاف العيسى، في كلمة له خلال الغبقة السنوية للشركة في قاعة الراية، إن «بوتيكات» تتعامل اليوم مع أكثر 2000 مورد، وساهمت في توفير أبرز المنتجات لنحو 5 ملايين طلب في السوق، مشيرا إلى أن الشركة تهدف خلال السنوات الخمس المقبلة، لمضاعفة مبيعاتها بأكثر من 5 أضعاف، داعيا الموردين إلى تجهيز منتجاتهم وبضائعهم لتلبية احتياجات العملاء، والاستعداد لتقديم عروض مميزة واستثنائية لمختلف الفئات في السوق الكويتي.



وشدد على حرص الشركة على تعزيز حضورها في السوق السعودي، من خلال تدشين مكاتب لها في مناطق المملكة وأولها في العاصمة الرياض، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجيستية، والعمليات التشغيلية، لتسهيل التسوق على جميع سكان المملكة بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء والموردين.



وأعرب العيسى عن سعادته بارتفاع عدد موظفي الشركة إلى مستويات ما قبل «كورونا»، مقدرا عددهم بنحو 1200 موظف اليوم، كاشفا عن حرص «بوتيكات» لزيادة عددهم إلى أكثر من 3000 موظف في السنوات المقبلة، بالتوازي مع التوسع المستمر في عملياتها.



وبين أن السنوات المقبلة ستكون مليئة بالتحديات والصعوبات، معربا عن ثقته بتجاوزها مثل سابقاتها بالتعاون مع الموردين والعملاء والشركاء، بما ينعكس إيجابا على جميع الأطراف في السوق، مشددا على أن طموحات الشركة ضخمة وأنه لا شيء سيثنيها عن مواصلة النجاح مستقبلا.



من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي في «بوتيكات» عبدالله الجليبي عن فخره بثقة العملاء الكبيرة بالشركة، والتي تظهر من خلال المبيعات العالية لجميع المنتجات التي تقدمها عبر منصاتها الذكية.



وأضاف أن الشركة ستعزز حضورها في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد شراكات جديدة مع الشركات السعودية في جميع المجالات، بما يسهم في تنفيذ خطط الشركة بالانتقال إلى العالمية ومنح العملاء أرقى معايير الجودة.



وكشف الجليبي أن الفترة المقبلة ستشهد طرح العديد من العروضات التي ترضي جميع الأذواق في السوق المحلي، إلى جانب التوسع في قائمة الشركاء الذين تتعامل معهم «بوتيكات» في جميع القطاعات التي تخدمها.