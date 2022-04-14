استقبل رئيس مجلس الإدارة و‫الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع، في مكتبه بالشركة أول من أمس، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، من ضمن جولة زيارات ودية تقوم بها السفيرة قبل انتهاء مهامها في الكويت بعد مسيرة دامت ثلاث سنوات.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل المطوع: «لقد تشرفنا على مدى السنوات الثلاث الماضية باستضافة السيدة رومانوسكي في مختلف المناسبات، حيث لمسنا سعيها وحرصها على توطيد العلاقات التجارية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، وشاركتنا نفس الهدف والحرص على تعزيز التبادل التجاري وفتح فرص التعاون بين القطاع الخاص الكويتي والشركات الأميركية الرائدة في مختلف المجالات. نتمنى للسفيرة النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة، كما نتطلع إلى الاجتماع بالسفير الجديد واستكمال مسيرة العمل المشترك وتبادل المصالح الثنائية».



وتعتبر شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية من أكبر الشركات التجارية في الكويت التي تدير عملها في قطاعات مختلفة وتمثل أكثر من مئة علامة تجارية في قطاعي الجملة والتجزئة، وتقوم بتوفير العديد من المنتجات لمختلف شرائح المجتمع في السوق المحلي.