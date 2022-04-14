استضافت كلية بوكسهل الكويت فرح الحميضي «إحدى رائدات الاعمال البارزات في الكويت في مجال الديكور والتصميم الداخلي ومؤسس معرض ميرزام» في جلسة حوارية مع طالبات قسم الفنون التطبيقية في الكلية وسط حضور كثيف من الطالبات والهيئة الأكاديمية في مسرح عيسى الرفاعي في حرم الكلية. وتحدثت الحميضي عن تجربتها ودراستها لتخصص الديكور والتصميم الداخلي وبعدها تخرجت بدرجة الماجيستر في إدارة الاعمال في الكويت لأنها ادركت اهمية ان يكون لدى المصمم خلفية في ادارة الاعمال، ويذكر ان كلية بوكسهل الكويت ستوفر تخصص بكالوريوس تجارة الأزياء والذي يجمع ما بين التصميم وإدارة الاعمال والذي يساعد خريجات الديكور والتصميم الداخلي على فهم أسس ومبادئ الإدارة وكيفية استخدام موهبتهم وما تعلموه من تصميم في تحويل هذه الموهبة من شغف الى مشروع ناجح. ولفتت الحميضي إلى أنها بدأت عملها وسط أهلها وأصدقائها والمحيطين بها عام 2006 وعملت على إدارة شركة interior المتخصصة بالتصميم الداخلي وبناء المجسمات العقارية وقامت بتصميم ديكور مجموعة من المطاعم والفنادق والفلل ثم أسست شركة Pieces By Farah التي قدمت عبرها مجموعة قطع فنية فريدة، وفي 2008 اتخذت قرارا بتنويع مصادر الدخل، فجاءت فكرة «صمم منزلك» كما قدمت العديد من دورات التصميم الداخلي.



وعن نجاحها بتأسيس مشروعها ونصائحها للطالبات الراغبات بتأسيس مشاريع صغيرة قال: الغالبية يعتقدون ان التصميم الداخلي موهبة أو شغف وليس تخصصا تستطيع ان تبني عليه مشروعا خاصا بك، ولكن في السنوات الأخيرة شهد السوق تزايدا كبيرا في الطلب على متخصصين في الديكور، وطبعا كلية بوكسهل الكويت هي من أولى الكليات الخاصة التي وفرت هذا التخصص، وكان لها دور كبير في تخريج نخبة من المبدعات بهذا المجال. بدورها، توجهت مدير قسم الدراسات الفنون التطبيقية بالكلية ريم الزامل بالشكر للحميضي على زيارتها للكلية وعلى الجلسة الحوارية الملهمة للطالبات، وأن عرض مثل هذه المواضيع يدعم توجه الكلية في تأهيل الطالبات لسوق العمل والذي يحظى باهتمام إدارة الكلية نحو تطوير مناهجها بشكل مستمر لتتلاءم مع كل جديد في المجالات الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل.