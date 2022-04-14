توج اسطبل «النشاما» بلقب دوري النقاط في ختام اجتماعات سباق الخيل بنادي الصيد والفروسية للموسم الرياضي الحالي 2021-2022، فيما جاء اسطبل «الحمدان» ثانيا واسطبل «الفيصل» ثالثا، ليفوز عمداء الاسطبل بجائزة السيارة المقدمة إلى بطل الدوري التي قام بتسليمها أمين سر نادي الصيد والفروسية الشيخ صباح فهد الناصر والشيخ محمد ضاري الفهد إلى الشيخ جابر علي الحمود.



وفاز مدرب اسطبل «النشاما» حيدر يوجا بصدارة دوري النقاط للمدربين تلاه محمد الحمدان وسلطان العذاب.



وتصدر الجواد «اف اتش نسيم» العائد إلى اسطبل الحمدان دوري النقاط للجياد، متفوقا على الجواد «جابك الله» لاسطبل السرور والجواد «مدباج» لاسطبل الحمدان، وفاز الفارس المميز سالم العجمي بصدارة دوري النقاط للفرسان تلاه علي الفرماوي وفيصل الفرماوي.



وعبر عميد اسطبل «النشاما» الشيخ جابر علي الحمود عن سعادته بفوز اسطبل «النشاما» ببطولة دوري⁩ النقاط للاسطبلات وللمدربين. وأهدى الفوز إلى والده عميد ومؤسس الاسطبل و«الأب الروحي» للفروسية الكويتية الشيخ⁩ علي الحمود الصباح.



وأضاف الشيخ جابر الحمود أن الاجتماع النهائي لسباق الخيل كان أروع ما يكون حيث حقق اسطبل «النشاما» خمسة انتصارات



حيث فار اسطبل «النشاما» بالكؤوس المقدمة من رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد وكأس ‏الشيخ أحمد الفهد وكأس شركة التمدين العقارية والكأسين المقدمتين من مركز الجواد العربي للخيل العربية الأصيلة للمبتدئات نتاج محلي دماء مصرية مواليد 2018 وما بعد.