القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



بخطوة سريعة، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش، وذلك بعد التنسيق مع إدارة بيراميدز التي بدأت مفاوضاتها مع مدرب المنتخب السابق حسام البدري لخلافة جلال.



وبحسب بيان اتحاد الكرة، سوف يستمر محمد شوقي (المدرب) وعصام الحضري (مدرب حراس المرمى) ضمن جهازه المعاون لجلال مع خروج ضياء السيد مقابل انضمام ثنائي آخر إلى الجهاز المعاون يخترهما جلال بجانب محلل أداء.



وسيكون الظهور الأول لجلال الذي سبق له وأن درب العديد من الأندية المحلية منها مصر المقاصة والزمالك والإسماعيلي، خلال حفل قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا التي سيتم سحبها 19 الجاري، إذ من المقرر أن تنطلق تصفيات مرحلة المجموعات للبطولة في يونيو المقبل.



الى ذلك، نجح فاركو في وقف انتصارات الزمالك، وخطف نقطة التعادل السلبي أمس الأول في افتتاح الجولة الـ14 من الدوري المصري، إذ تعطلت أسلحة المدير الفني للزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا في مواجهة مواطنه ومساعده السابق نونو ألميدا المدير الفني لفاركو.



وبنقطة التعادل رفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، في ظل انشغال الأهلي وبيراميدز بارتباطاتهما الأفريقية الأسبوع المقبل، حيث لعب الزمالك 14 مباراة والأهلي (31 نقطة من 12 مباراة) وبيراميدز (29 نقطة من 13 مباراة)، كما ارتفع رصيد فاركو إلى 18 نقطة في المركز الثامن.



وتقام اليوم ثلاث مباريات في إطار الجولة الـ 14، حيث يستضيف المقاولون العرب فريق المقاصة، وسيكون إنبي ضيفا على طلائع الجيش، والاتحاد السكندري ضيفا على البنك الأهلي.