الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم لمنطقة غرب القارة، والمقامة حاليا في السعودية بنظام التجمع، إذ يشهد اليوم 6 مباريات في دور المجموعات، حيث يلتقي الجزيرة الإماراتي مع مومباي سيتي الهندي، والقوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي، ضمن مباريات المجموعة الثانية، وفولاذ خوزستان الإيراني مع آهال التركماني، والغرافة القطري مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، والدحيل القطري مع باختاكور الأوزبكي، والتعاون السعودي مع سباهان أصفهان الإيراني ضمن مباريات المجموعة الرابعة.



من جهة أخرى، حصل ستاد الجنوب المونديالي على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) من الفئة الذهبية في التشغيل، تقديرا للالتزام بمعايير الاستدامة في العمليات التشغيلية بالاستاد الذي يعد أول الاستادات المشيدة بالكامل خصيصا لاستضافة منافسات البطولة المرتقبة نهاية العام الحالي، وبذلك أصبح ستاد الجنوب أول ستادات المونديال الذي يمنح شهادات «جي ساس» الثلاثة، بعد أن حصل في السابق على شهادتي التصميم، وممارسات البناء.