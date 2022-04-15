قال الباحث المتخصص والممتهن للاعمال التراثية الكويتية صالح المذن ان هناك إقبالا كبيرا على تصميم المنازل أو جزء منها بالطراز القديم ومنها الدواوين والسراديب اضافة الى كثير من المحلات التجارية والمطاعم، فضلا عن المتاحف التراثية الخاصة.



واضاف المذن، خلال محاضرة بعنوان «أجزاء وزخارف البيت الكويتي القديم» اقامها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في المرسم الحر وقدمها الباحث في التراث صالح المسباح، إنه مهتم بفن البناء التراثي واحترف هذه المهنة منذ السبعينيات لشغفه بالتراث وشدة حبه له، معتبرا انه من معاصري المعمار الكويتي القديم.



وأكد عشقه بشكل خاص للابواب والشبابيك القديمة لاسيما أنه يجيد حرفة النجارة ويحرص على تطويعها من حرفة معاصرة إلى تراثية، قائلا انه من الأشياء التي يحرص على تصنيعها اضافة الى الأبواب والدرايش اللواوين بأنواعها وكل ما يتعلق بالبيوت الكويتية القديمة بشكل عام.



ولفت الى ان البيوت القديمة تميزت بمواد بنائها المستمدة من الطبيعة سواء من البر أو من البحر عدا بعض الأشياء الأخرى كالخشب الذي كان يستورد من الخارج ومنه الجندل والباسجيل اللذان يستخدمان لتسقيف الدور اضافة الى انواع أخرى من الخشب لنجارة الابواب والشبابيك التي تزخرف بأشكال هندسية جميلة بأيد كويتية، اما البناءون فهم من سكان الكويت وتوارثوا المهنة ابا عن جد.



وأوضح ان أقسام البيت الكويتي القديم تبدأ بالدهليز وصولا إلى الحوش المبلط بالاجر والمصنوع من الطين المحروق إذ يمتاز بالبرودة في حال رشه بالماء، مبينا أنه في الحوش يوجد الليوان الذي بدوره يمتاز بأعمدة مرتفعة ذات نقوش فاخرة مصنوعة من خشب الصاج والخشب الباسجيل والجندل كي يستظل به أهل البيت من أشعة الشمس والأمطار.



وأشار الى ان من الأبواب القديمة الشهيرة باب بوخوخة الذي يوضع على واجهة بيوت الميسورين ويمتاز بأنه باب كبير في جوفه باب صغير للاستخدام اليومي أما الباب الكبير فيفتح لإدخال الحاجيات الكبيرة كما كان يستخدم في المساجد والدوائر الحكومية.



وذكر أن هناك بابا يسمى بـ «الباب المسماري» ويتكون من درفتين ومجموعة من المسامير المقببة المصنوعة من النحاس، منوها بالدقة الكويتية الخاصة بهذا الباب وغيره من الأبواب المتعددة.



وافاد بأن الأخشاب المستخدمة في صناعة الأبواب كانت تجلب من الهند بكميات ضخمة ويقوم البحارة بإنزالها إلى الشاطئ مقابل العماير وهي سوق تباع فيها الأخشاب ومواد البناء ومن ثم تشرح الأخشاب وتقطع بشكل طولي وتجفف في موسم البوارح قبل أن بدء عملية النجارة.



واضاف المذن انه من الأخشاب المستخدمة محليا خشب الصاج والفيني والفنص والسكتلي وهو يمتاز باللون الأحمر والزان والسيسم الذي يستخدم في صناعة الصناديق والخزائن وخشب الهمبه وهو خشب المانجا ويستخدم في صنع سفن الهواري والجنغلي وغيرها من الاخشاب المستوردة من النيبار والهند وافريقيا.