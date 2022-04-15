توعية المواطن وإرشاده لبناء بيت العمر بما يتناسب مع احتياجاته ومتطلباته دون تكاليف إضافية



عادل الشنان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 31/12/2002 وما قبل. وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31/12/2002 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر منصة المؤسسة الالكترونية (www.pahw.gov.kw) ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/4/2022.



موضحة انه سيتم استقبال المواطنين في مبنى المؤسسة الرئيسي بجنوب السرة او الأفرع التابعة لها مع ضرورة ابراز (الباركود) عند الدخول.



من جانب اخر، أعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالتكليف أحمد الشطي عن اطلاق المؤسسة العامة للرعاية السكنية حملة توعوية تثقيفية عن مراحل البناء والتي تستهدف المواطنين المقبلين على بناء قسائمهم.



وصرح الشطي في بيان صحافي بأن هذه الحملة تأتي تزامنا مع توزيع شهادات أوامر البناء لمشروعي المطلاع وخيطان الجنوبي والتي تحرص المؤسسة من خلالها الى توعية المواطن وارشاده لبناء بيت العمر بما يتناسب مع احتياجاته ومتطلباته دون تكاليف اضافية او اعباء اخرى، علما بأن الحملة ستكون مقاطع فيديو توعوية تثقيفية ترشد المواطن عن اساسيات البناء ابتداء من تخطيط القسيمة واعمال التكييف والكهرباء يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة والمعتمدة بالمؤسسة في الانستقرام وتويتر (pahwgovkw). وأكد الشطي على حرص المؤسسة الدائم على توعية المواطنين وارشادهم بالمعلومات الكافية من خلال وضع مصلحتهم ومتطلباتهم بالمقام الأول بالاضافة الى قيام المؤسسة بميكنة خدماتها عبر تطبيق سهل الحكومي خاصة شهادات أوامر البناء بدءا من التقديم وحتى تسلّم مخطط القسيمة وشهادة لمن يهمه الأمر الكترونيا دون الحاجة لمراجعة المؤسسة توفيرا للوقت والجهد.