اسامة ابو السعود

أعرب نائب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت علي محمد آل عامر العجمي عن استنكار النقابة وجموع العاملين بشركة نفط الكويت والعاملين بالقطاع النفطي الشديد من الممارسات الارهابية التي ينتهجها الكيان الصهيوني وتضامنهم الكامل مع اصحاب الارض اخواننا الفلسطينيين العزل .

وقال العجمي في تصريح صحافي ان عصابات الاجرام الصهيوني دأبت على استفزاز مشاعر المسلمين في فلسطين والعالم اجمع وخاصة في شهر رمضان المبارك بتدنيس المسجد الاقصى المبارك واستهداف المصلين العزل دون اي وازع من دين او انسانية او حتى تطبيق للمواثيق والمعاهدات الدولية .

واعتبر العجمي ان هذا الاجرام الصهيوني يؤجج مشاعر المسلمين في كل بقاع الارض بممارساته الحاقدة واجرامه المتعمد .

وأوضح ان الكويت كانت من اولى الدول التي واجهت عصابات الصهاينة منذ عام 1948 وفي كل الحروب العربية تجاه هذا الاحتلال الغاشم ومازال اهلها في طليعة الدول التي تدعم وتساند اخواننا في فلسطين المحتلة لان قضية فلسطين والمسجد الاقصى هي قضية العرب والمسلمين الاولى .

ودعا العجمي منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية وكل الدول العربية والاسلامية الى اتخاذ مواقف موحدة ضد هذا الارهاب الصهيوني واجباره على حفظ حقوق الشعب الفلسطيني الاعزل والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

وختم العجمي تصريحاته بالتأكيد على ان الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة ستسمر باذن الله في دعم اخواننا الفلسطينيين وحقهم المشروع في ممارسة شعائرهم بالصلاة في المسجد الاقصى المبارك، وسيستمر هذا الدعم بإذن الله حتى زوال هذا الكيان المجرم عن ارض فلسطين الحبيبة .