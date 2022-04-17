قام طلاب وطالبات دفعة 2022 في مدرسة البيان ثنائية اللغة بتنظيم حملة لتوزيع وجبات إفطار صائم، وزعوا خلالها أكثر من 1000 وجبة إفطار صائم على العمالة الوافدة في منطقة الري.



وصرح عضو فريق الإشراف على الحملة الطالب محمد الدخيل بأن الفكرة بدأت باقتراح من الطلبة لعمل نشاط خدمة مجتمعية، مضيفا أنه نظرا لحلول شهر رمضان المبارك ارتأوا تنفيذ هذه الحملة، وبدأوا بالتواصل مع زملائهم الطلاب والطالبات والأصدقاء الذين تفاعلوا بإيجابية رائعة، حيث ساهموا بجمع قيمة الوجبات من مصروفهم الخاص، وبالتالي تم التنسيق مع إحدى شركات التجهيزات الغذائية لإعداد الوجبات.



من جانبه، قال عضو الفريق الطالب عبدالله النصار: قمنا بالتواصل مع وزارة الداخلية التي قامت مشكورة بتوفير دورية أمنية لتنظيم وتأمين موقع التوزيع، متمنيا أن يتقبل الله عملهم هذا خالصا لوجهه تعالى وأن يكون في ميزان عمل جميع من ساهم وشارك ودعم سواء ماديا أو معنويا.