عبدالعزيز الفضلي



أعلن موجه عام التربية الإسلامية بوزارة التربية د. محمد الراشد في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن تقليص مناهج مادة التربية الاسلامية بنسبة 25%، بسبب نظام المجموعتين (أ وب) خاصة أن دوام المتعلم تقريبا نصف أيام الفصل العملية.

وأضاف انه في هذه الحالة لا بد من عملية التقليص والتخفيف، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ أهل الميدان بذلك.

وأوضح د. الراشد ان توجيه التربية الاسلامية انتهى من إعداد اختبارات نهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي الحالي بشكل كامل وتم تسليمها الى الكنترول «الغرفة السرية»، لافتا الى أن الاختبارات تتضمن أيضا امتحانات الدور الثاني، إضافة إلى الدور الاستثنائي المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل.