عبدالله الراكان



واصلت إدارة شؤون الانتخابات لليوم الثالث استقبال المرشحين لعضوية المجلس البلدي، حيث تقدم أمس 4 مرشحين بأوراق ترشحهم في الدوائر الثالثة والرابعة والسابعة والتاسعة، ليصل إجمالي المرشحين إلى 20 مرشحا بينهم امرأة واحدة. وقال مرشح الدائرة التاسعة خالد وسمي العازمي، إن المجلس البلدي له دور فعال في رسم السياسات ووضع الخطط واعتماد تقارير المشروعات العمرانية والبيئية والصحية وغيرها.



وأضاف العازمي أنه سيكمل مسيرة اخوانه الأعضاء، مشيدا بما قاموا به من دور فعال في تحريك قطار المشاريع الإسكانية والتنموية في الدولة، متمنيا وضع حلول جذرية للمشكلات البيئية الناجمة عن حرائق الاطارات والنفايات والمخلفات الطبية والتي تسبب تلوثا كبيرا، مؤكدا انه سيسعى لتحرير الأراضي حتى يستطيع الشباب الحصول على المسكن الذي ينتظره. بدوره، أكد مرشح الدائرة السابعة خالد مفلح المطيري أن «البلدي» يعد أول نواة للديموقراطية في الكويت، لافتا إلى أنه حال وصوله إلى المجلس سيبدأ من حيث انتهى الآخرون، وسيعمل مع زملائه الأعضاء لتحقيق رؤية كويت جديدة، داعيا الشعب للمشاركة في العرس الديموقراطي لتحقيق طموحاته وآماله.



من جانبه، ذكر المرشح رازي عبدالرحمن المرشود أن مشاركته تأتي تعزيزا لمبدأ الديموقراطية في الكويت، ولنا تطلعات كثيرة نأمل أن يتم دمجها مع رؤية 2035، متمنيا العمل على تنفيذ المشاريع التنموية والسياحية لتنويع مصادر الدخل في الكويت.



من جهته، لفت مرشح الدائرة الثالثة ضرار يوسف الدعيج الى انه تقدم بأوراق ترشحه استكمالا لدور الآباء والأجداد في العمل الديموقراطي، مبينا ان المجلس البلدي هو أساس الديموقراطية في الكويت، وعزمت النية على خوض الانتخابات لتحقيق شيء للوطن والمواطن، وأمامنا استحقاقات كثيرة واجبة التنفيذ تحتاج تكاتف وتعاضد الجميع، كما أننا نحتاج لخطط مستدامة من شأنها إعادة الكويت للريادة.



أسماء المرشحين

الدائرة الأولى



٭ حسن علي خزعل حسن كمال



الدائرة الثانية



٭ أحمد فهد راشد مبارك الدويلة



٭ عبدالله عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المحري



الدائرة الثالثة



٭ زينب علي عباس عبدالله الحساوي



٭ فهد مساعد سالم يوسف السالم العبدالجادر



٭ محمد بدر فهد مبارك الضاعن



٭ محمد خالد علي عبدالله القديري



٭ ضرار يوسف عبدالرحمن الدعيج



الدائرة الرابعة



٭ جواد حسن عباس خلف قمبر



٭ رازي عبدالرحمن سليمان المرشود



الدائرة الخامسة



٭ ناصر مرضي حمدان ماطر الجدعان



الدائرة السادسة



٭ فارس شميريخ متلع غالب الديحاني



٭ فهيد فهاد فرج المويزري الرشيدي



٭ إسحاق أحمد عبدالله الكندري



الدائرة السابعة



٭ خالد مفلح خالد رويشد المطيري



الدائرة الثامنة



٭ طلال ضايف سالم سعد الشمري



٭ عبدالله عويد سلطان مشعان العنزي



الدائرة التاسعة



٭ ناصر حماد محمد الكفيف



٭ خالد وسمي سعد عبيد العازمي



الدائرة العاشرة



٭ نصار رجعان نصار مهيني العازمي