علي إبراهيم



في إطار من التعاون والتيسير على المتضررين من حريق المباركية، دعت بلدية الكويت أصحاب المحلات المتضررة إلى تحديث بيانات تراخيص محلاتهم المتضررة.

وتفصيليا، ستدعو بلدية الكويت، اليوم الأحد، أصحاب المحلات والمكاتب التجارية بمنطقة أسواق المباركية والتي تضررت من الحريق الذي اندلع في السوق بتاريخ 31 مارس الماضي، إلى سرعة تحديث بيانات تراخيص محلاتهم التجارية.

وحددت البلدية آلية تحديث البيانات، وذلك من خلال مراجعة إدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية محافظة العاصمة، خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان وذلك للأهمية.