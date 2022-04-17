شهد يوم الجمعة تسجيل 3 مرشحين هم: اسحاق أحمد الكندري في «السادسة» وعبدالله عويد العنزي في «الثامنة» وناصر حماد الكفيف في «التاسعة».



وأشار مرشح الدائرة الثامنة «الصليبخات» عبدالله العنزي إلى ان ترشحه يأتي من منطلق المسؤولية تجاه الوطن والمواطن. وقال العنزي ان للمجلس البلدي دورا مهما في رسم السياسات العامة ومتابعة المشروعات المتعلقة بمهام ونشاط البلدية، وإذا قدر الله لي النجاح فإني أحمل هموما وآمالا وتطلعات كثيرة، ومن خلال التعاون مع الزملاء سنواصل الدفع بعجلة التنمية المتزامنة مع رؤية كويت 2035 في ظل وجود تفاؤل كبير للعمل المثمر والبناء.



وأشاد بجهود رئيس وأعضاء المجلس الحالي وجميع العاملين بالأمانة العامة في المجلس ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وكل العاملين على ما قدموه خلال أربع سنوات من عمر المجلس.