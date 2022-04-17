القاهرة - محمد صلاح



في حياة النجوم العديد من لحظات السعادة والنجاح والتألق.. لكن في الوقت نفسه يجد النجم نفسه في بعض الأحيان يتعرض لمطبات وأزمات تثير غضبه وتجعله في حالة من القلق والضيق وعدم القدرة على المواجهة لفترات طويلة.. «الأنباء» ترصد اللحظات الصعبة والمواقف الصادمة التي شغلت حيزا من حياة النجوم.. وكيفية التغلب عليها، وما هي الآثار المترتبة على تلك المشاكل؟



تزوجت أصالة للمرة الأولى من المنتج السوري أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنيها شام وخالد، واستمر الزواج 15 عاما، وكانت حياتهما مليئة بالمشاكل والخلافات الزوجية ليتم على إثرها الطلاق عام 2005 ، لتشتعل حرب البيانات والاتهامات بينهما عبر وسائل الإعلام، حيث أعلنت أصالة أن السبب الأول والأخير وراء طلاقها من زوجها أيمن الذهبي هو تعرضها للخيانة.. ليرد الذهبي بأنها كانت على علاقة بطارق العريان الذي تزوجته بعدها وهي على عصمته، مؤكدًا أن العريان طعنه في ظهره وانه ليس متأكدًا ولا يعرف مدى حقيقة هذا الأمر لكن الشك دخل قلبه في بعض الأوقات بسبب الغيرة.



ثم بعد ذلك فاجأت أصالة نصري الجمهور بالارتباط بالمنتج طارق العريان والزواج منه الذي نتج عنه التوأم آدم وعلي واستمر الزواج 13 سنة، ووصف محبوها الزواج بالثنائي المثالي القوي لكن باتت الأزمات تلاحق أصالة وطارق العريان حتى وصلت إلى مواقع السوشيال ميديا وتمادت الشائعات وصولا إلى الطلاق. كل الشائعات والتسريبات التي تواترت حول الأزمة قالت إن سبب أزمة أصالة مع طارق العريان هو تعرضها للخيانة من جانب زوجها، وقالت أنباء إن فنانة شابة جمعتها علاقة بالمخرج طارق العريان وتم الانفصال، لتتعرض أصالة الى مشكلة كبيرة بسبب سوء حالتها النفسية وصدمة شديدة تجاوزتها بصعوبة.



وتتميز اصالة باقترابها الشديد من بعض الأشخاص وبعدها تحدث الخلافات، لذا لم يندهش الكثيرون بمشكلتها مع اقرب صديقاتها المطربة انغام، والتي ارتبطت معها بصداقة قوية وعلاقة متينة جدا وتزاور وسفر معا ودعوات للسهر في منزليهما.. تلك كانت ملامح علاقة كل من اصالة وانغام.. وكثيرا جدا ما ظهرا في برامج تلفزيونية يتبادلان الاغاني وكلمات الود.. حتى كان حفل الكويت الذي تم في 30 نوفمبر 2018 هو آخر ما جمع بينهما..وبدأت مشكلتهما معا حينما تزوجت أنغام من الموزع أحمد إبراهيم زوج ابن شقيقة المخرج طارق العريان الذي كان زوج الفنانة أصالة نصري وفتحت المطربة السورية النار آنذاك على الفنانة أنغام واتهمتها بخطف زوج قريب زوجها على الملأ.. وحذفت كل منهما حسابات الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ونشرت تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر كتبت فيها ان البعض يخطف الرجال من بيوتهم ويكسر قلب الزوجات وهدمت عائلة وتسببت في إيذاء أحد أقاربي.. في تلميح واضح لاتهام انغام وأنها أحست بالغدر بسبب ما فعلته صديقتها ومن المستحيل أن تعود صداقتهما مرة أخرى، خاصة أن الكثيرين كان يصنفهما على أنهما شقيقتان. وقد قامت بحذف صديقتها من قائمة المتابعين، ولم ترد أو تعقب انغام وفضلت الصمت التام.. إلا بتصريح عن انها تفضل شيرين كمطربة عن اصالة، لتؤكد أن المياه لم تعد إلى مجاريها ومازالت القطيعة مستمرة حتى الآن.



وقد تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا نسب الى ريم شقيقة أصالة شنت فيه هجوما حادا على أختها بسبب حضور الأخيرة حفل زفاف الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار تم تداول الكثير من مشاهد الفيديو من داخل الحفل الذي ظهرت فيه أصالة ترقص بسعادة كبيرة واعتذارها عن حضور حفل زفاف أختها في بيروت بحجة الخوف من فيروس كورونا.. لكن بعد فترة قليلة زادت حدة الانتقادات بين الطرفين، الى ان فوجئ الجميع بتصالح الشقيقتين واعتذارهما عما حدث.