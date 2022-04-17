بيروت ـ بولين فاضل



سئلت نادين نسيب نجيم من قبل مراسلة لتلفزيون عمان الأردني عما إذا كانت أما تقليدية أم تعتمد التربية الحديثة، فكان ردها وهي تضحك «رح تفتحي معي ملف شخصي.. معقول هالموضوع؟» وتعمل نادين حاليا على بيزنس خاص يعنى بالنساء في موازاة إعداد العدة لتصوير جزء ثان من مسلسل «صالون زهرة».



الثياب صيفية والطقس شتوي



أكثر ما عانى منه أبطال المسلسلات التي صورت في الأشهر الثلاثة الأخيرة في لبنان هو أن الثياب المقررة صيفية بامتياز ولا تلائم المناخ الثلجي بل إنها تضاعف حتى خطر نزلات البرد الحادة. والجدير ذكره أن لبنان عرف في الأشهر الثلاثة الأخيرة ثلوجا وعواصف وأمطارا لم يشهد مثيلا لها منذ سنوات.