أحكم الائتلاف الحاكم الجديد في باكستان قبضته امس على الجمعية الوطنية الباكستانية (الغرفة الثانية من البرلمان) بانتخاب رئيس جديد لها معززا بذلك سيطرته على المجلس التشريعي بعد الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان في اقتراع لحجب الثقة.



وكان الرئيس السابق للجمعية الوطنية ونائبه، وهما حليفان لخان، قد حاولا وقف ثم تأجيل الاقتراع إلى أن قضت المحكمة العليا بأن الإجراءات التي اتخذاها تخالف القانون.



وفي نهاية المطاف صوتت الجمعية الوطنية بحجب الثقة عن خان يوم الأحد الماضي.



وانتخب الائتلاف الحاكم الجديد مرشحه شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء.



ورئيس الجمعية الوطنية الجديد هو راجا برويز أشرف، وهو رئيس وزراء سابق وينتمي لحزب الشعب الباكستاني المشارك في الائتلاف الحاكم الجديد.



وتم انتخاب أشرف دون منافسة في غياب ممثلي حزب خان الذين قدموا استقالة جماعية من المجلس الاثنين الماضي.



وجاء في حساب على تويتر يديره العاملون في الجمعية الوطنية «أدى راجا برويز أشرف اليمين الدستورية رئيسا للجمعية الوطنية الباكستانية».