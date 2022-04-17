السعودية تدين اقتحام المسجد وإغلاق بواباته.. والأمم المتحدة تعرب عن «عميق قلقها» إزاء تدهور الوضع الأمني في القدس

أثار اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لباحات المسجد الاقصى ما اسفر عن اعتقال واصابة مئات الفلسطينيين الرافضين لـ«ذبح القرابين» وتدنيس المسجد الاقصى، موجة استنكار وادانة دولية واسعة، حيث دانت المملكة العربية السعودية واستنكرت إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على اقتحام المسجد الاقصى واغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.



واعتبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية «واس» هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على حرمة المسجد الاقصى ومكانته في وجدان الامة الاسلامية وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.



ودعت المملكة المجتمع الدولي الى الاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الاعزل وارضه ومقدساته وعلى فرص احياء عملية السلام في الشرق الاوسط.



كما أدانت مملكة البحرين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك فجر أمس الاول، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين، باعتباره استفزازا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) امس أهمية احترام قدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف وضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار.



ومن جانبها، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، امس بشدة الاعتداءات الاسرائيلية، حيث أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ـ في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) امس ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين.. مشيرة إلى موقف الدولة الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.



بدوره، أدان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى باعتباره يتعارض مع قيم الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في العبادة والعيش بسلام. وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها البالغ، ونقلت وزارة الخارجية الأميركية ـ في بيان لها ـ عن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس قوله «إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق عميق» إزاء العنف في الحرم الشريف في القدس، مضيفة «ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف».



وتابع البيان «نحث المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل بشكل متعاون لخفض التوترات وضمان سلامة الجميع».



كما فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في القدس، داعيا القادة من جميع الأطراف إلى المساعدة في التهدئة.



وذكر بيان صادرعن المتحدث باسم غوتيريش، نشرته دائرة إعلام الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي امس، «يجب أن تتوقف الاستفزازات في حرم القدس الآن لمنع المزيد من التصعيد، كما نكرر الدعوة إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه».



وأضاف البيان «أن المنسق الخاص للأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط على اتصال وثيق مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين والأطراف من أجل تهدئة الوضع».



وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه البالغ» إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية والاشتباكات التي وقعت في المسجد الأقصى.



وأضاف في بيان «يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف للمشاركة في جهود خفض التصعيد».