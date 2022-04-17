سجل مركز شنغهاي المالي الصيني أمس رقما قياسيا جديدا لإصابات كوفيد-19 المصحوبة بأعراض، فيما فرضت مناطق أخرى في أنحاء الصين قيودا مع مواصلة البلاد السير على نهج «صفر إصابات» الذي يهدف إلى القضاء على المتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا.



وأعلنت المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو، وهي منطقة صناعية بوسط الصين، إغلاقا لمدة 14 يوما «يتم تعديله وفقا للوضع الوبائي».



وفي شمال غرب الصين، حثت مدينة شيآن سكانها على تجنب القيام برحلات غير ضرورية إلى خارج مجمعاتهم السكنية وشجعت الشركات على تشغيل موظفيها من المنزل أو بالإقامة في مكان العمل، وذلك بعد تسجيل عشرات الإصابات بكوفيد-19 في ابريل الجاري.



وقال مسؤول بحكومة المدينة امس ردا على مخاوف السكان من النقص المحتمل في المواد الغذائية، إن الإعلان لا يمثل إغلاقا وإن المدينة لن تتخذ هذه الخطوة.



وأعلنت شنغهاي، وهي مركز أحدث تفش للمرض في الصين، أمس تسجيل 3590 إصابة مصحوبة بأعراض، في زيادة غير مسبوقة، و19923 إصابة بدون أعراض أمس الأول. وقالت مدينة سوتشو القريبة من شنغهاي، إن على جميع الموظفين القادرين على العمل من المنزل أن يفعلوا ذلك، ويجب على المجمعات السكنية ومجمعات الشركات تفادي الدخول غير الضروري للناس والسيارات. وسجلت المدينة أكثر من 500 إصابة في أحدث تفش.