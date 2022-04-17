عُرض أحد أكبر أحجار الياقوت الطبيعي الخام في العالم للمرة الأولى أمام الجمهور في أحد فنادق إمارة دبي قبل طرحه في مزاد، وأطلقت عليه تسمية «برج الحمل».



وقال المدير العام للشركة العارضة باتريك بيلاتي، إن الحجر البالغ حجمه 8400 قيراط ووزنه 2.8 كيلوغرام هو «أحد أكبر» أحجار الياقوت الخام المكتشفة على الإطلاق، ويمثل واحدا من «أندر أحجار الياقوت» الموجودة في العالم.



وأوضح بيلاتي لوكالة فرانس برس، أن الحجر عبارة عن «ياقوت خام مصدره تنزانيا... ولم يتعرض للحرارة، ما يعني أنه لم يعالج، فهو إذن طبيعي، ولهذا السبب يمثل حجرا ثمينا». وأوضح أن «الحجر سيعرض في مواقع مختلفة في دبي خلال الأيام الثلاثين المقبلة، قبل طرحه للبيع في مزاد».