انطلق مهرجان كواتشيلا الموسيقي الشهير في كاليفورنيا بعدما توقف منذ عام 2019 بسبب جائحة كوفيد-19، في غياب أي قيود صحية، وبدل وضع الكمامات زين الحاضرون رؤوسهم بأكاليل من الزهر.



وتفاعل الجمهور بحماسة مع المغنية البرازيلية أنيتا التي افتتحت الاحتفال، وتبعها ظهور لكل من سنوب دوغ الذي أدى إلى جانبها أغنية «Mas Que Nada»، ومغنية الراب ساويتي والبريطاني هاري ستايلز.



وقالت أليكسا ديفيس (24 عاما) من ولاية كونيتيكت (شمال شرق)، إن الاحتفال «مذهل»، فيما كانت تتراقص على أنغام أغنية لأنيتا وفي الخلفية شاشة تعرض عليها مشاهد لأحد أحياء ريو دي جانيرو الفقيرة. وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس، أن أنيتا «رائعة وجميلة جدا».