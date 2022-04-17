بلغت قيمة الإقرارات الضريبية للعام 2021 التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل أكثر من 600 ألف دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



ودفع الزوجان ضرائب قدرها 150439 دولارا على دخلهما البالغ 610702 دولار، بمعدل ضريبي نسبته 24.6%، بحسب البيت الأبيض.



وبنشرهما بياناتهما الضريبية، يعاود الرئيس وزوجته (السيدة الأولى الوحيدة في الولايات المتحدة التي تعمل خارج البيت الأبيض كمدرسة) الالتزام بتقليد يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، والذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.



وأعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف، أن دخلهما بلغ 1.6 مليون دولار العام الماضي ودفعا ضريبة قدرها 523371 دولارا، بمعدل ضريبة نسبته 31.6%.