وجه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، استفسر فيه عن الآتي:

1. يرجى تزويدي بأسماء الوافدين ممن تم الاستعانة بخدماتهم بأجر مقابل عمل أو تحت بند المكافأة أو بموجب عقد تعيين، مع تحديد تاريخ موافقة ديوان الخدمة المدنية منذ 1-1-2022 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال؟

2. ما هو السند القانوني لإصدار وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مذكره إلى مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية يطلب فيها ندب موظف إلى وظيفة مدير وصدور القرار 324 لسنة 2022 الصادر في فترة استقالة الحكومة؟

3. ما صحة عدم وجود تدرج وظيفي سابق للموظف الذي صدر قرار بندبه مديرا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب القرار 324 لسنة 2022، وعدم وجود سابق تعيين وترقيه له لمنصب رئيس قسم ثم مراقب أو نائب مدير؟

4. يرجى تزويدي بالمذكرات المحالة من وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني إلى مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن قرارات الندب والتعيين أو انهائهما، قرارات إنهاء الخدمة والاستقالة، قرارات النقل، قرارات التعيين والتثبيت؟

5. أسماء ووظائف من تم إصدار قرارات بندبهم أو تعيينهم في الوظائف الإشرافية من رئيس قسم ومراقب ونائب مدير ومدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممن تم استثنائهم من المقابلة الشخصية عند الاختيار؟ والسند القانوني والأسباب في استثنائهم بالتجاوز على القانون

6. يرجى تزويدي بنسخة من القرارات التي أصدرها كل من (وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني، مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية) خلال الفترة من 1-4-2022 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال؟

7. هل اتخذتم إجراءات الالتزام والتنفيذ لقرار مجلس الوزراء بشأن وقف التعيين والنقل والندب والإعارة والمهمات الرسمية إثر تقديم سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء استقالتهم؟