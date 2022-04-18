بشرى شعبان



زار وزير الصحة د.خالد السعيد الهيئة العامة لشؤون الإعاقة للوقوف على اهم المشاكل التي تعوق عمل الهيئة. واجتمع د.السعيد خلال الزيارة مع المدير العام بالتكليف هنادي المبيلش ونائب المدير العام للقطاع الخدمات الطبية والاجتماعية بالإنابة عامر العنزي ونائب المدير العام للقطاع التعليمي بالإنابة العنود الوزان.



وتطرق الاجتماع إلى المعوقات التي تواجه المنشآت والخدمات التابعة للهيئة والتي تعوق توفير الخدمات الكريمة للنزلاء أو المتطلبات الخاصة بموظفي الهيئة، بالإضافة إلى مقترحات تطوير عمل اللجان الطبية لتسهيل الإجراءات لذوي الإعاقة وأولياء أمورهم كما تطرق الاجتماع إلى العوامل المطلوبة لجذب الكفاءات إلى العمل في الهيئة من حيث المميزات. ووعد الوزير بدراسة جميع المقترحات، بالإضافة الى تحديد موعد للاجتماع المقبل.