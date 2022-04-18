حصلت معيد البعثة بقسم العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطوير في كلية طب الأسنان بجامعة الكويت د.فاطمة حسين على جائزة البحث العلمي Research Aid للعام الحالي 2022.



جدير بالذكر أن هذه الجائزة السنوية والتي ترعاها الجمعية الأميركية لتقويم الأسنان (AAOF) تقدم إلى أفضل مشروع بحثي يجريه خريجو تخصص تقويم الأسنان المبتعثون في الولايات المتحدة وكندا.



في هذا الصدد، أعرب القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز البحثي المهم، مؤكدا أنه دليل جديد على المستوى العلمي الرفيع لخريجي الكلية ومبتعثيها.