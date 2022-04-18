بيروت - داود رمال



طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى أن الانتخابات النيابية ستحصل في مواعيدها، وأن التحضيرات جاهزة لذلك. واعتبر أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو من الأمور الإيجابية التي حصلت أخيرا و«لربما تشكل بدايته بداية لخروج لبنان من الهاوية التي يرزح تحتها»، «بالإضافة الى عودة الدول العربية اليه وكذلك سيادته الطبيعية كما كانت من دون بذل أي جهد».



وأشار عون في أعقاب الخلوة التي عقدها والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي قبيل القداس الحبري الذي أقيم في بكركي امس لمناسبة عيد القيامة والفصح المجيد، الى أن زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للبنان هي بركة وستتم وفق برنامج محدد، مؤكدا استمرار الأمل في الإنقاذ، فنحن «كمسيحيين نرقد تحت التراب على رجاء القيامة، ولن نيأس ونحن على قيد الحياة».



واعتبر رئيس الجمهورية أن معرقلي تعيين رؤساء محاكم التمييز معروفون وكذلك معرقلي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وهؤلاء أوقفوا مجلس الوزراء.



أما البطريرك الراعي، فأكد أن اللبنانيين الحقيقيين لا يريدون بديلا عن الدولة «ولا يريدون لها شريكا»، لافتا الى ارتياحهم لحصول الانتخابات النيابية في موعدها المقرر والى تصميم الرئيس عون الثابت على إجرائها «وهذا التصميم إياه تعملون به من أجل تأمين انتخاب خلفكم على رأس الجمهورية في موعده الدستوري»، وقال: «الكل يقدر مساعيكم الهادفة إلى إقرار الموازنة العامة والاتفاق على خطة التعافي، وإلى إقرار الإصلاحات كممر ضروري للنهوض بالبلاد، وإلى صوغ العقد مع صندوق النقد الدولي بعد إجراء التعديلات الضرورية عليه ليتوافق مع الواقع اللبناني»، مشددا في هذا الإطار، على انه لا يجوز، تحت عنوان إنقاذ لبنان، أن يتم تغيير هوية نظامه الوطني الاقتصادي التي لا تخضع لأي تسوية دستورية أو مساومة سياسية.



واعتبر انه لكي تأخذ الإصلاحات كامل مداها إنما تحتاج إلى أن يرافقها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتوحيد السلاح والقرار.