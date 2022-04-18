تجددت أعمال العنف والشغب في السويد، على خلفية تنظيم اليمين المتطرف عدة مسيرات مناهضة للإسلام والمسلمين، تخللتها دعوات احراق نسخ من القرآن.



وشهدت مدينة مالمو في جنوب السويد اعمال عنف جديدة، عقب تجمعات خرجت للاحتجاج على خطة حركة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن، حسبما أعلنت الشرطة أمس.



وقالت قوات الأمن في بيان «اندلعت حرائق في مواقع مختلفة خلال الليل في مالمو». وأضرمت النيران بشكل خاص في حاويات القمامة وحافلة وسيارة، وقدمت عدة شكاوى بشأن أعمال تخريب.



ووقعت الأحداث بعد تجمع لحركة «سترام كورس» المتطرفة المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان الذي يقوم حاليا بجولة في السويد تسببت في وقوع عدة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين في عدد من المدن سويدية.



وتم نقل تجمع بالودان من حي لاندسكرونا إلى موقف للسيارات في مالمو، المدينة الكبيرة المجاورة، من أجل تجنب حدوث تجاوزات. ومع ذلك، خرجت الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من مالمو، حيث رشقت الشرطة بالحجارة.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة كيم هيلد لإذاعة «إس أر» المحلية «هدأت الأجواء نحو الساعة الثالثة فجرا، واندلعت بعض الحرائق لكن أعمال العنف توقفت»، مشيرة إلى عدم إصابة أي فرد من قوات الأمن.