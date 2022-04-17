أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن إضافة بلدية الكويت لخدمات جديدة عبر التطبيق من خلال إطلاق خدمة تجديد الترخيص الطبي، علاوة على خدمات الدفع الالكتروني لعدد من معاملات بلدية الكويت يمكن للمستخدمين طلبها مباشرة عبر قائمة (الخدمات) في التطبيق.

وأوضح أن خدمات بلدية الكويت الجديدة في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) تتمثل في خدمة تجديد الترخيص الطبي بالاضافة لإمكانية الدفع الالكتروني لمعاملة شهادة الأوصاف، الى جانب خدمات أخرى من المتوقع ان يتم اضافتها لاحقاً.



و اكد كاظم أن تزايد الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل بلدية الكويت من ناحية الكم والنوع عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) يجسد اهتمام واضح من بلدية الكويت في عملية تقديم خدماتها عبر التطبيق وهناك مساعي لإضافة المزيد من الخدمات الالكترونية لاحقاً لتقديم تجربة افضل للمستخدمين.