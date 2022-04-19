مرشحون: القضية الإسكانية واستغلال المساحات والمخطط الهيكلي والاهتمام بمشروعات الشباب من أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة



عبدالله الراكان



لليوم الخامس على التوالي واصلت إدارة شؤون الانتخابات أمس استقبال المرشحين لانتخابات المجلس البلدي 2022، حيث تقدم 7 مرشحين في الدوائر الاولى الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة ليصل العدد الإجمالي إلى 31 مرشحا بينهم امرأة واحدة، ومازالت الدائرة الثالثة تتصدر بـ 8 مرشحين، تليها الدائرة الثامنة بـ 4.



وقال مرشح الدائرة الثالثة محمد عبدالهادي اظبيه إنها أول مشاركة له في الانتخابات وبناء على دعم من اهالي الدائرة، مبينا أنه يعتمد على خبرته في التعامل مع المجلس البلدي كونه عمل في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية علاوة على مجال التعاونيات.



وأثنى اظبيه على سلاسة تقديم أوراق الترشيح في إدارة الانتخابات، موضحا أن الانتخابات الحالية فرصة للمشاركة، مشيرا إلى ان من أولوياته القضية الإسكانية واستغـــلال المساحــات والمخطط الهيكلي وتطوير الدائرة الثالثة، خاصة مع وجود الكثير من المباني المتهالكة والحدائق العامة التي تحتاج إلى تطوير والكثير من القضايا المتعلقة بالبلدية، آملا ان يحالفه الحظ في الفوز بالمقعد واستكمال دور الأعضاء في المجلس الحالي.



بدوره، قال مرشح الدائرة الثامنة نواف عجيل العنتري انه كمواطن قبل الترشح لتطوير العمل والبحث عن الآليات التي تدعم المجلس البلدي وتوفير الفرص وتعديل اللوائح، مطالبا بالبحث عن حلول لتحرير الأراضي السكنية خاصة انها القضية الاولى التي يعاني منها المواطن، حيث ان الكويت تملك أراضي شاسعة بينما تستمر المشكلة في التفاقم دون حلول جذرية.



وبين العنتري انه سيعمل بجهد لتطوير الواجهات وتحسين انشاء الطرق ومتابعة ما قام به سابقوه.



من جانبه، أشار مرشح الدائرة الثالثة بدر العسعوسي إلى تعديل اللوائح المنظمة للعمل البلدي من القضايا الرئيسية التي ترشح من أجلها، مبينا أنها ضرورية لحفظ حقوق المواطنين والمساهمة في النهضة العمرانية.



وأضاف العسعوسي انه يحظى بدعم من أهالي الدائرة والتي تشمل مناطق كيفان الفيحاء النزهة والروضة، لافتا إلى ان اختصاصات المجلس البلدي كبيرة ويلامس اهتمامات المواطنين والمقيمين، آملا بوصول الاعضاء الذين يحققون الطموحات والآمال.



من ناحيته، ذكر مرشح الدائرة الخامسة فاضل أسد علي ان يراقب التعديات على أملاك الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 3 سنوات، وحرص على الترشح وأراد ان ينعكس دوره في المراقبة بشكل رسمي من خلال المجلس البلدي، كما يسعى لتعديل نظام السكن والهوية العمرانية ووقف التجاوزات، داعيا الناخبين للإقبال على صناديق الاقتراع الشهر المقبل.



في السياق ذاته، أوضح مرشح الدائرة الأولى أيوب الصفار أنه ترشح استكمالا لدور الآباء والأجداد، الذين أسسوا المجلس الذي يعتبر من أقدم البرلمانات في المنطقة العربية، والدور المهم الذي قام به في تطوير مدينة الكويت الحديثة وضواحيها، مشيرا إلى ان لديه العديد من الرؤى والأهداف، واهمها القضية الإسكانية التي تحتاج لمعالجة، مؤكدا انه سيساهم مع زملائه الأعضاء للوصول لحل هذه القضية خاصة ما يتعلق بتحرير الأراضي.



وأكد الصفار أنه يمثل جميع النخب والأطياف في الدائرة، لافتا إلى هناك عددا من الموضوعات سيطرحها في الوسائل الإعلامية، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



أسماء المرشحين



الدائرة الأولى



٭ حسن علي خزعل حسن كمال٭ جراح سعد عبدالله الدوسري



٭ أيوب عبدالوهاب عبدالصمد الصفار



الدائرة الثانية



٭ أحمد فهد راشد مبارك الدويلة



٭ عبدالله عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المحري



٭ عبدالعزيز عبدالله مطلق المطيري



الدائرة الثالثة



٭ زينب علي عباس عبدالله الحساوي



٭ فهد مساعد سالم يوسف السالم العبدالجادر



٭ محمد بدر فهد مبارك الضاعن



٭ محمد خالد علي عبدالله القديري



٭ ضرار يوسف عبدالرحمن الدعيج



٭ خليفة سلمان حمود الخدة



٭ بدر محمد راشد العسعوسي



٭ محمد عبدالهادي حسين اظبيه



الدائرة الرابعة



٭ جواد حسن عباس خلف قمبر



٭ رازي عبدالرحمن سليمان المرشود



٭ أحمد إبراهيم سالم المسيطير



الدائرة الخامسة



٭ ناصر مرضي حمدان ماطر الجدعان



٭ فاضل أسد محمد حسين



الدائرة السادسة



٭ فارس شميريخ متلع غالب الديحاني



٭ فهيد فهاد فرج المويزري الرشيدي



٭ إسحاق أحمد عبدالله الكندري



الدائرة السابعة



٭ خالد مفلح خالد رويشد المطيري



٭ حمدي غويزي العويد المطيري



الدائرة الثامنة



٭ طلال ضايف سالم سعد الشمري



٭ عبدالله عويد سلطان مشعان العنزي



٭ نواف عجيل مطر العنتري



٭ عيد مفلح عيد المسيلم



الدائرة التاسعة



٭ ناصر حماد محمد الكفيف



٭ خالد وسمي سعد عبيد العازمي



الدائرة العاشرة



٭ نصار رجعان نصار مهيني العازمي