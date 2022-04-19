جدّد نائب رئيس المجلس البلدي ومرشح الدائرة الثانية عبدالله المحري، إعلانه خوض انتخابات «البلدي 2022» لاستكمال الاستحقاقات والقضايا الوطنية بكل صورها وأشكالها، قائلا: «ثقتكم غالية وخدمتكم شرف، وبكم يكتمل الإنجاز».



وأضاف المحري خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها في مقره الانتخابي بمنطقة المنصورية مساء أمس الأول: نسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في خدمة هذا الوطن في الـ 4 سنوات السابقة خلال عضويتنا في المجلس البلدي، مؤكدا التزامه بالاستمرار في بذل الجهود من أجل تحقيق الإنجازات والإصلاحات في جهاز البلدية، بما يحقق رؤية الكويت الجديدة 2035، واستكمال التعاون البناء مع الزملاء ومشورة المواطنين نستطيع تجاوز العوائق وتحقيق الإصلاحات من خلال تعديل صلاحيات المجلس البلدي كما كان معمول به وأفضل، حيث يعتبر حجر الأساس في خدمة الوطن.



وأشار إلى أنه استطاع مع زملائه الأعضاء تحقيق العديد من الإنجازات عن طريق الكثير من الاقتراحات التي أقرها المجلس، ومنها إقرار لوائح المعارض والتشوين والخيام، إضافة إلى إقرار لوائح مظلات ومواقف السيارات، وضوابط الإضافات في المناطق الاستثمارية والتجارية والإعلانات والمخيمات الربيعية، لافتا الى أن المجلس ساهم في تخصيص وتوفير نحو 50 ألف وحدة سكنية للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية في مناطق جنوب سعد العبدالله ومعسكرات الجيش في مدينتي الجهراء وجنوب القيروان، واستطاع المساهمة في تخصيص موقع مستشفى للتأمينات الاجتماعية لخدمة المتقاعدين، وتخصيص أرض للصندوق الوطني في منطقة الصبية لاستقطاب العربات المتنقلة الخاصة بالشباب، مؤكدا اهتمامه في المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية في المدينة.



ودعا المواطنين إلى المشاركة وحسن الاختيار نظرا لأهمية المجلس البلدي الذي يعتبر أول نواة للديموقراطية، وكونه رافدا مهما للتنمية والنهضة العمرانية.



يذكر أن الدائرة الثانية تضم مناطق ضاحية عبدالله السالم والمرقاب والقبلة والشويخ والشامية والقادسية والمنصورية.